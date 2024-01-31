اهتمام من ثنائي الدوري الإنجليزي بخدمات مرموش

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتماما قويا من ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز بخدمات النجم المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويرغب توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، ثنائي الدوري الإنجليزي، للحصول على خدمات مرموش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق مرموش بشكل لافت للأنظار مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، حيث يعد هداف الفريق في جميع البطولات، سواء الدوري الألماني أو كأس ألمانيا، أو دوري المؤتمر الأوروبي.

كما قدم مستويات رائعة مع منتخب مصر، خلال مشاركة الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وذلك قبل توديع المنتخب الوطني للبطولة من دور الـ16 بالخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن نيوكاسل وتوتنهام، يرغبان في التعاقد مع عمر مرموش في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتنافس الناديان الإنجليزيان على الظفر بخدمات مرموش في الصيف المقبل من آينتراخت فرانكفورت، الذي بدوره حدد سعر بيع المهاجم المصري بـ30 مليون يورو، وذلك وفقًا للصحيفة الألمانية.

ويرتبط عمر مرموش بعقد لمدة 3 مواسم إضافية مع آينتراخت فرانكفورت، إذ ينتهي عقده في يونيو 2027.