3 قرارات من النيابة في واقعة تعدي شخص على طبيب داخل مستشفى المطرية

تباشر نيابة المطرية اليوم الأربعاء، التحقيق، في واقعة إصابة طبيب بجروح خطرة على أحد أقارب مريضة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى المطرية التعليمي.

وأمرت باستدعاء طاقم التمريض للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، كما طالبت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

شهد مستشفى المطرية التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، واقعة تعدٍّ على الفريق الطبي بالمستشفى بقسم الرعاية المركزة، من قبل مرافق إحدى الحالات المريضة بالمستشفى.

وأوضح مصدر مسئول لـ"البوابة نيوز"، أن أحد أقارب الحالة كان يرغب بالدخول إلى المريضة في الرعاية المركزة في غير ساعات الزيارة الرسمية المخصصة، وعندما حاول الفريق الطبي منعه من زيارة المريض قام الشخص بالتعدي عليهم بالسب والضرب، مما أسفر عن ضرب الطبيب محمد سامي العربي بحديدة على الرأس.

وتابع المصدر: أن المعتدي تسبب بحدوث نزيف حاد خارج الأم الجافيه وتحت آلام العنكبوتية وكدمة دموية بالمخ، وكسر بعظام الجمجمة، وكسر بعظمة الترقوة، وتم دخول غرفة العمليات، وتفريغ النزيف، ونقله إلى غرفة العناية الحرجة، مشيرا إلى أن الحالة المحجوزة يتكفل بعلاجها عضوٌ بالبرلمان عن المنطقة.

وأكد أنه تم عمل محضر بمعرفة الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.