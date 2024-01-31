حصيلة 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (2 قضية).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (قضية).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (320) حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1908) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط (52) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3 قضايا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.