ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (2 قضية).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (قضية).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (320) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1908) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (52) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3 قضايا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية المنافذ وتزوير المستندات