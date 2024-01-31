نور النبوي يتفوق في أولى تجاربه السينمائية يحقق 37 مليون جنيه مع الحريفة

حقق النجم الصاعد نور النبوي إنجازاً ملفتاً يفوق كل التوقعات من خلال فيلم الحريفة الذي تخطت إيراداته 37 مليون جنيه قبل شهر من عرضه بدور العرض السينمائية المصرية، ليتصدر بذلك شباك التذاكر، وشارك نور في بطولته مع عدد كبير من النجوم الصاعدين، ومن إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.

ولم يعتمد الفيلم كما هو معتاد مؤخراً على نجوم الصف الأول، بل اعتمد على البطولة الشبابية، لممثلين قد يكون بعضهم مجهولين للجمهور أو لا تتعدى مشاركاتهم السينمائية بضع مشاهد، ومنهم الوجوه الجديدة تماما التي شاركت في التمثيل لأول مرة من خلال الفيلم، وهو ما يُحسب على صنّاعه بالمجازفة الكبيرة غير مضمونة النتائج.

ولا ينتمي الفيلم إلى تصنيف درامي رائج، مثل الكوميدي، أو الرومانسي أو الأكشن، بل هو مزيج جريء من التصنيفات المتنوعة، ما بين الدرامي، الكوميدي، الرومانسي والمغامرة. لكن الفيلم يثبت أن كل هذه العناصر هي السبب الرئيسي في نجاحه وتفوقه في شباك التذاكر.

هذا بالإضافة إلى الإخراج والنص الجيدين، والحضور القوي للمثلين الذي جعلهم يستحوذون على قلوب المشاهدين وعلى رأسهم بطل الفيلم نور النبوي الذي يجسد شخصية ماجد لاعب كرة القدم الخماسية، الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فرداً منها.

يشارك نور النبوي في بطولة فيلم الحريفة نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجوم الصاعدين أحمد غزي، نور إيهاب، يوسف عمر، يوسف وهبي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

يأتي هذا الإنجاز لنور النبوي بعد النجاح الملفت الذي حققه في الدراما التلفزيونية، في السباق الرمضاني الأخير 2023 من خلال مشاركته في بطولة مسلسلي؛ الأجهر، بطولة عمرو سعد، وإخراج ياسر سامي، ومسلسل الكتيبة 101، أمام عمرو يوسف وآسر ياسين، ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار إياد صالح.

ومن الأعمال المنتظرة لنور النبوي مسلسل امبراطورية ميم، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشارك نور في بطولته أمام النجم خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ وهاجر السرّاج، والمسلسل مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد علي سليمان وإخراج محمد سلامة.