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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"خطة النواب" ترجئ مناقشة موازنة وزارة الصحة بسبب "التمثيل الحكومي الضعيف"

خطة النواب
خطة النواب
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أرجأت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بسبب عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.

واعترض أعضاء اللجنة بسبب التمثيل الذى اعتبرته غير مناسب خاصة فى ظل عدم وجود ردود واضحة وتفصيلية عن بعض التساؤلات التى اثيرت أثناء اجتماع اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية
 

خطة النواب موازنة وزارة الصحة التمثيل الحكومي الضعيف