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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد هيئة فولبرايت

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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استقبل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد هيئة فولبرايت  مصر برئاسة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر وذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة في  فعاليات المؤتمر الدولي الثالث "العلوم الأساسية والتنمية المستدامة"  بعلوم جنوب الوادي ، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة واحد خريجي هيئة فولبرايت، وضم وفد الهيئة الدكتور سمير العمري الأستاذ الأمريكي الزائر، والدكتورة ايرين سامي فهيم الأستاذ المساعد بجامعة النيل واحد خريجي هيئة فولبرايت، والأستاذة مي عياد من هيئة فولبرايت مصر، والأستاذ محمد عادل مندوب وزارة التعليم العالي
وناقش رئيس الجامعة خلال اللقاء مع الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر  اقتراح مشروع تدعمه هيئة فولبرايت لتحسين مهارات التواصل و التعامل مع الآخرين يستفيد منه الطاقم الطبي و طاقم التمريض بهدف تطوير الخدمات الطبية من ناحية التعامل مع المرضى و مرافقيهم وذويهم، كما تناول اللقاء سبل التعاون بين الجامعة وهيئة فولبرايت ، والتعريف بالمنح المقدمة من هيئة فولبرايت في تعزيز منظومة البحث العلمي .

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