النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة الروسية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الثلاثاء، وفدًا من النيابة العامة الروسية في إطار تعزيز التعاون القضائي بين النيابتيْن.

جاء ذلك في ضوء اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، ومكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وكذا في مجال مكافحة الجريمة بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وحماية حقوق وحريات الإنسان، وجدول الأعمال المكمل لها، وفي إطار التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين النيابتيْن وخطة تبادل الخبرات الموقعة بينهما.

ورحب النائب العام، بوفدًا من النيابة العامة الروسية، مؤكدًا الرغبة الكاملة في تعزيز التعاون بين النيابتيْن في كافة مجالات منع الجريمة وتبادل الخبرات في مجال التدريب فيما بين الجهازيْن القضائييْن، وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي وجدول الأعمال المكمل لها.

يشار إلى أنه قد عقدت بالأمس، بمكتب النائب العام، مائدة مستديرة بين النيابتيْن، تم التباحث خلالها حول سبل تبادل الخبرات العملية في مجال مكافحة الجرائم البيئية، على إثر قيام بعض الجماعات الإجرامية المنظمة باستغلال الموارد الطبيعية بصورة جائرة على البيئة لتحقيق مكاسب غير شرعية.

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