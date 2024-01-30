عمرو دياب يستعد لإحياء أضخم حفلاته بالمنارة 16 فبراير

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته بالقاهرة خلال العام الجديد وبعد صدور ألبومه "مكانك" يوم ١٦ فبراير القادم في مركز المنارة للمؤتمرات.

كانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت عن موعده وطريقة طرح التذاكر خاصة وأن هذا الحفل يعد الأضخم بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة هذا العام.

من ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة خلال الفترة القادمة حيث يحيي حفلا يوم ٢ مارس المقبل بمسرح الاتحاد ارينا في أبو ظبي ، كما يحيي يوم ٢٦ ابريل القادم حفلا كبيرا في مسرح الدانة بمملكة البحرين.

يذكر ان الفنان عمرو دياب كان قد أحيا مؤخرا مجموعة من الحفلات الناجحة في الإمارات . كما تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره الأسطوري في ختام حفل جوائز جوي أوورد بالرياض .

على صعيد آخر مازال البوم مكانك للفنان عمرو دياب يتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك منذ طرحه في الأيام الأخيرة من عام ٢٠٢٣.