إيهاب حسنين: نجهز مفاجآت كبيرة للجمهور خلال حفل افتتاح البطولة الأفروعربية

أقيم المؤتمر الصحفي لتوقيع البروتوكول الخاص باستضافة مصر للبطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس في الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس المقبلين، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وقال إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة: نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته للبطولة التي تأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية الدائم برياضات ذوي الهمم.

وقال “حسنين”: الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية قرر دعم البطولة بشكل لامحدود وتحمل كافة تكاليف الإقامة للفرق، حيث عرضنا عليه الفكرة في وقت سابق ووافق على رعاية ودعم البطولة من أجل إسعاد أبطالنا العرب والأفارقة من ذوي الهمم.

وتابع: فهد الفقير وعد بمفاجآت وهدايا للجماهير الحاضرة في صالة 3 باستاد القاهرة، لمؤازرة الأبطال المشاركين في المنافسات.

وأوضح أن مسئولي الاتحاد الدولي سيكونوا حاضرين خلال البطولة وهو مايؤكد أهميتها، مضيفًا أنه تم منح الفرصة للاندية للمشاركة لزيادة قوة البطولة وفي حالة نجاحها ستشهد الفترة المقبلة سلسلة من البطولات لذوي الهمم.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة البارالمبية وعماد رمضان امين صندوق اللجنة البارالمبية والكابتن إيهاب حسانين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة ورئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة البارالمبية وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور مصطفي عبد الحليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس، واللواء منصور المحمدى نائبا رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس، والدكتور اشرف العجيل عضو اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

من جانبه أكد الكابتن إيهاب حسنين أن اللجنة المنظمة استقرت على تشكيل كافة اللجان وجاري العمل على تجهيز حفل الافتتاح الذي سيشهد مفاجآت كبيرة وسيتم الاستعانة بمطرب مشهور لإحياء الحفل بالاضافة للوقوف على الفقرات التى الخاصة بحفل الافتتاح الذي سيحصره العديد من الرموز الرياضة وفي مقدمتهم الدكتور اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة.

وحرص الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية على التواصل مع اللجنة العليا المنظمة للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل إنطلاق هذا الحدث الذي سشهد مشاركة اكثر من ٢٠٠ لاعب من ٨ دول مختلفة

وتعهد فهد الفقير بتقديم مفاجآت للجماهير لضمان حضور مكثف من قبل لمتابعة أحداث البطولة من داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي .