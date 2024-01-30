«النقطة العميا» وجبة مسرحية محكمة الصنع

منذ افتتاح أولى ليالي العرض المسرحي «النقطة العميا» في الأول من ديسمبر الماضي، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، والعمل يلقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ليرفع المسرح لافتة كامل العدد في معظم لياليه، الأمر الذي دعا إدارة المسرح لمد العرض حتى نهاية يناير الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض طوال مدته.

في السطور المقبلة تستعرض "البوابة نيوز" أبرز آراء نجوم الفن والمسرحيين تجاه العرض.

محمد أبو دوود يشيد بحرفية مخرج العرض

في البداية أعرب الفنان محمد أبو داوود، عن سعادته بمشاهدة العرض قائلا: إن النقطة العميا عرض رائع ومتميز للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، وأتمنى من الجميع مشاهدته، لأن كل واحد سيكتشف النقطة العميا بداخله.

وأشاد أبو داوود بحرفية المخرج أحمد فؤاد، بالإضافة إلى اختياره لكاست العمل المتميز والمُمثل في مجموعة الفنانين المشاركين في هذا العمل، فكل منهم يجيد دوره بعناية شديدة.

الفنان محمد أبو داوود

وليد يوسف يشيد بصناع العرض ويصفه باليسر والمتعة

وقال المؤلف وليد يوسف، إنه جاء لمسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، لمشاهدة العرض المميز، وهذا يرجع إلى مخرج محترف وهو أحمد فؤاد، الذي دائما يفاجئنا ويصطحبنا من بين الجمهور للمُعايشة مع أبطال العرض، ومهما كان اختلاف الأبطال والمواضيع، فدائما أحمد فؤاد يخرج عروضا مميزة بقليل من الممثلين، ومُحكمة الصنع دراميا، وتحتوى على الأشياء المبهجة التي يسعى لها جمهور المسرح من أجل المتعة.

وأضاف، يوسف، أن المخرج أحمد فؤاد يجيد اختيار عناصر العرض بشكل جيد بداية من الإضاءة، والديكور، والموسيقى، بالإضافة إلى كاست العمل، ويجعل المتفرج جزء من اللعبة المسرحية، إلى جانب فكرة اكتشاف الأخطاء مع الذات، فالنقطة العميا هي اللحظة الآتية عندما يصطدم الإنسان بشيء يكشف له ما بداخله من أشياء غير متوقعة وتأتي له من حيث لا يتوقع، مؤكدا أن مخرج العرض استطاع توظيف ذلك داخل العرض بصورة لائقة.

وأشاد بأداء فناني العرض، ووصفه بالسهولة واليسر، داعيا كل المسرحيين والمتفرجين لمشاهدة هذا العمل الرائع.

المؤلف وليد يوسف

محمد عادل: مسرحية تناسب الأسرة المصرية

وقال الفنان محمد عادل، إن عرض "النقطة العميا" من الأعمال المسرحية التي تناسب الأسرة المصرية، والمتخصصين أيضا، وغيرهم من عشاق فن المسرح.

وتابع: أن المسرحية هي مباراة تمثيل رائعة بين مجموعة من الفنانين المتميزين من بينهم: نور محمود وهو مفاجأة العرض وأول تجربة على خشبة المسرح، وأحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، مشيدا بأداء هؤلاء المبدعين وعلى رأسهم مخرج العرض أحمد فؤاد.

وأضاف عادل، أن مسرح الغد من المسارح التي تقدم وجبة مسرحية مختلفة عن سابقتها، فهو دائما يقدم عروض مميزة تنتظر الجمهور من حين لآخر، مؤكدا أن المسرح شيء مهم ويمثل حياة حقيقية لمتنفسيه.

الفنان محمد عادل

كريم الحسيني: النقطة العميا وجبة مسرحية دسمة

وقال الفنان كريم الحسيني، إن عرض النقطة العميا وجبة مسرحية دسمة، وأنصح كل المتفرجين والمسرحيين بمشاهدة هذا العرض المشرف.

وأشاد الحسيني بكل صناع العمل بداية من الورق، والديكور، والموسيقى، والممثلين، نهاية بالإخراج، مؤكدا أن المخرج أحمد فؤاد أهل ثقة، وذلك عن تجربة سابقة، فقد عمل سويا في عرض "خطة كيوبيد"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه على المسرح الحديث.

كما أشاد بأبطال العرض المميزين وأداءهم الباهر، إلى جانب الرواية التي تم تحويلها بصورة رائعة، فهو عرض مسرحي مكتمل الأركان يستحق المشاهدة.

الفنان تامر فرج

تامر فرج يدعو الجمهور لمشاهدة مسرحية النقطة العميا

وقال الفنان تامر فرج، إنه بعد تلبية دعوة صديقه الفنان أحمد السلكاوي لمشاهدة عرض النقطة العميا، أيقن أنه تناول وجبة دسمة من الفن والجمال، والاستمتاع غير الطبيعي، الذي جعلني أشعر بأصل كلمة فن، وهذا هو السبب الرئيسي لمهنة أي فنان.

وتابع: من أهم واجبات الفنان هو تقديم المتعة الفنية، وهذا ما فعله فناني النقطة العميا إذا كان نور محمود، وأحمد السلكاوي، وأحمد عثمان وباقي أبطال العمل، وكذلك الإضاءة في حد ذاتها بطل من أبطال المسرحية، وأيضًا الديكور، والموسيقى، فكل عنصر من عناصر العرض المسرحي متجانس إلى أن يصل في النهاية لفيلم سينمائي على خشبة المسرح، لذلك أدعو الجميع مشاهدة هذا العمل الممتع.

الفنان عمرو رمزي

عمرو رمزي: النقطة العميا عمل فني محترف

وقال الفنان عمرو رمزي، إن مسرحية النقطة العميا عمل محترف، وكل العناصر المسرحية به على أعلى مستوى، ولديهم القدرة على العمل في موضوع في غاية الدقة، فيتحدث العرض عن جريمة ومحاكمة لكنها في النهاية لعبة الحياة، تلك اللعبة التي تبدأ بمزحه وتتحول لجد، فيكتشف الإنسان في النهاية أنه مخطئ ومؤذي لنفسه ولكل المحيطين به.

وأشاد رمزي، بكل العناصر المسرحية داخل العمل، وكذلك الممثلين الرائعين الذي لا تكل ولا تمل من مشاهدتهم وأدائهم الفني المميز على خشبة المسرح، مؤكدا أن العرض صعب لكنه سهل الهضم، ويحتوي على جرعة دسمة في فن المسرح.

حمدي أبوالعلا: عرض منضبط الإيقاع ومفعم بالإجادة

وقال المخرج حمدي أبو العلا: شاهدت بمسرح الغد عرضا مفعم بالإجادة منضبط الإيقاع عالي الجودة، فهو يحترم عقل المتلقي، حيث وضعنا جميعا في دائره الاتهام كي نبحث في عقولنا لماذا جنينا علي أنفسنا بأنفسنا؟

وتابع: المخرج عالي الحرفية متمكن من أدواته وسيطرته على إيقاع كل مشهد وشخصيه وساعده في ذلك كوكبة من النجوم الحقيقيين، النجم القادم بشدة نور محمود جعلني أتوحد معه واجا له في نفسي، كذلك عبقري الأداء المتمكن دائما والذي يدهشني على الدوام في اي دور يقوم به النجم أحمد السلكاوي، وحسام فياض الذي نضج نضوجا عبقري وداخل بقوة على أدوار الجراند ليعوض ما فاته، فهو ممثل رصين له طلة، والذي لفت انتباهي بقوة هو أحمد عثمان مع اني أراه لأول مرة وأتسائل أين مخرجي الدراما والسينما من مثل هؤلاء، وأيضا هايدى بركات الممثلة المشعة والحاضرة رغم صغر الدور، شاركها في ذلك عمر صلاح الدين.

وواصل: أما الديكور رغم بساطته لكن كان معادل موضوعي للحدث الدرامي أكده وايده الإضاءة المدروسة لأبو بكر الشريف، فتحيه له ولأحمد امين مهندس الديكور، والأزياء لابنتي والمجتهده نور سمير التي تشرفت بعينها في مسرح الغد أيام ما كنت مديرا له، والتي أفادت الفرقة بحماسة وحبها لما تفعله، وطبعا انضباط التنفيذ ورائه شخصية حقيقيه ملا بالفهم والحب لما تقوم به أنها الغالية داليا حافظ، فتحيه لها ولفريقها الممتاز يوسف هاني، وأحمد محمود، ونور محي فهمي، ودعاء حسين، ويبقى المخرج المتميز الذي أسعدني كل السعادة أحمد فؤاد مبروك على المسرح المصري وجودك وإن شاء الله مزيدا من النجاح.

مسرحية النقطة العميا

"النقطة العميا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، والتابعة للبيت الفني للمسرح، وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطًا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

العرض إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية "العطب" للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، ومن بطولة الفنانين: نور محمود، وأحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.