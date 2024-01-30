محافظ بني سويف يتابع أعمال وحدة المتغيرات المكانية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم بني سويف سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية، والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري والسريع معها.

حيث واصلت وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، المرور الميداني بقرى ومراكز المحافظة لرصد حالات مخالفات البناء والتعديات الواردة، والوقوف على الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة، حيث تم أمس وقف أعمال بناء لعدد من حالات البناء المخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سمسطا، وأسفرت عن التحفظ على نحو 3 أطنان من الأسمنت، وحديد تسليح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحضور أشرف عبد الرازق مراقب الجودة بالمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة وشوقي هاشم نائب رئيس المدينة والمختصين بالوحدة المحلية.