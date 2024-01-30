تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة

قررت قاضى المعارضات، تجديد حبس 6 أشخاص وذلك علي خلفيه اتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الوايلى بأسلوب المغافلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجاء بتحقيقات النيابة، أن هناك 5 أشخاص " تم ضبطهم ، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" حيث قاموا ب عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" وهو مالك محل هواتف محمولة وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.