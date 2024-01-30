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الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت قاضى المعارضات، تجديد حبس 6 أشخاص وذلك علي خلفيه اتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الوايلى بأسلوب المغافلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجاء بتحقيقات النيابة، أن هناك 5 أشخاص " تم ضبطهم ، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" حيث قاموا ب عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" وهو مالك محل هواتف محمولة وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

3 وقائع سرقة 15 يوما 6 أشخاص