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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتلقى أوراق 33 مرشحًا على مناصب العضوية

نقابة المحامين
نقابة المحامين
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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الرابع لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

و27 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (14) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملف لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى غدًا الأربعاء الموافق 31/1/2024.

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الرابع، وصل إلى 12 مرشحًا.، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 215 مرشحًا.

نقابة المحامين اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين مقعد نقيب المحامين اعضاء مجلس نقابه المحامين