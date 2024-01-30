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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية تونس يزور سلطنة عمان غدا لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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أعلنت الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار سيقوم غدا بزيارة عمل رسمية إلى سلطنة عمان؛ لترؤس أعمال الدورة الـ16 للجنة المشتركة بين البلدين مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.
وأضافت الخارجية التونسية ـ في بيان ـ أن هذه الدورة ستكون محطة إضافية على درب توثيق روابط الأخوة وتعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وزير خارجية تونس سلطنة عمان نبيل عمار