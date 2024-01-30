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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط شخصين يقومان بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المطرية.

وفقًا لمعلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تم رصد نشاط الشخصين في حفر وتنقيب عن الآثار في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكانت التحريات الأولية قد أظهرت أنه تم ضبطهما خلال قيامهما بأعمال الحفر بالطابق الأرضي، حيث عُثر داخل العقار على حفرة وبحوزتهما أدوات التنقيب.

وبعد تقنين الإجراءات، اعترف الشخصان بارتكابهما لهذه الجريمة، مؤكدين قصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مستمرة للأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالحفر والتنقيب عن الآثار، والتي تمثل تهديدًا للتراث الثقافي والتاريخي للمجتمع.

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