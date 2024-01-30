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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القابضة للمياه" تستعرض منظومة جودة المياه بالشركة وأدوات التقييم

مؤتمر
مؤتمر
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استعرض الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الجودة ومأمونية المياه بالقابض لمياه الشرب منظومة جودة المياه بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، أدوات التقييم المتبعة لضمان استدامة تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وقال فؤاد خلال جلسة بعنوان "حول التحول فى إدارة الصيانة واستراتيجيات تحسين الأداء والكفاءة" بالمؤتمر الدولي للصيانة والتشغيل مياه الشرب: “إن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير الجودة”.

كما سلط الضوء على العمليات التحليلية المستمرة والمتابعة التي تنتهي بتقديم التوصيات لمتخذي القرار، بما يضمن مراعاة التأثيرات المتعددة للتغيرات المناخية وترشيد الطاقة وإنتاج الحمأة، بالإضافة إلى الاستثمار في الوقود الأخضر غير الضار بالبيئة”.

وأشار إلى اهتمام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بدراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها، وتقديم تجارب ناجحة كما حدث في محافظة الإسكندرية، من خلال شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية والتي وقعتا بروتوكول تعاون مع الجهات المعنية في دراسة هذه التحديات المستقبلية.

وأضاف فؤاد أن هذه الخطوات تعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات المياه بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

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القابضة للمياه تشارك فى جلسة بعنوان حول التحول فى إدارة الصيانة واستراتيجيات تحسين الأداء والكفاءة القابضة للمياه تشارك في مؤتمر التشغيل والصيانة نقلة في إدارة الصيانة وتعزيز الأداء والكفاءة