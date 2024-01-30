تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

وجاء ذلك بعد تعرض عدد من مدن محافظة مطروح منذ مساء أمس الإثنين، لأمطار من متوسطة إلى خفيفة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

كما شهدت مدينة الحمام فجر اليوم الثلاثاء أمطار متوسطه أدت إلى وجود تجمعات للمياه بالشوارع الرئيسية والفرعية، وجارٍ رفعها بمشاركه سيارات مجلس المدينة وشركه مياه الشرب والصرف الصحى مع إزالة تجمعات مياه الأمطار أمام مدخل قرية سيدى عبد الرحمن.

وأعطى المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار؛ لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

محافظ مطروح يتابع جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع والطرق السريعة

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