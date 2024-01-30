بالفيديو.. القومي لذوي الإعاقة: جميع الندوات والأنشطة بمعرض الكتاب مترجمة بلغة الإشارة

قالت الدكتورة فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إن هناك مشاركة متميزة هذا العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، مشيرة إلى أنه كان هناك حرص من جمهور كبير جدا مقبل عليه من المشاركة فى هذا الجناح.

وأضافت "فينوس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الجناح يقدم خدمات كثيرة جدًا تتيحها من خلال الجناح بالإضافة للتفاعل، حيث أن المجلس يقدم خدمة الترجمة بلغة الإشارة للسنة الـ 11 على التوالي، أي أن جميع الندوات والأنشطة التي تقدم داخل المعرض يتم ترجمتها بتلك اللغة عن طريق المجلس.

وتابعت، أن هناك تفاعل مع الجهات الخدمية مثل وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والشباب والرياضة ووزارة البيئة من خلال عرض الخدمات التي تقدمها الوزارات للجمهور وترجمتها بلغة الإشارة وترجمتها وهو ما يتم للسنة الأولى.

وأردفت، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة أن الجناح المجلس القومي لذوي الإعاقة يضم عرض للجمعيات الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من بعض الحرف التراثية.