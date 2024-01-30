"القومي للسينما" يفتتح نادي سينما الطفل

يفتتح المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش فعاليات نادى سينما الطفل، الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء.

يفتتح النادي بعرض مجموعة من أفلام التحريك من إنتاج المركز القومي للسينما، حيث يعرض فيلم "نفسى أطير" إخراج أسامة أبو زيد، فيلم "أبيض × أحمر" إخراج محمد جابر، فيلم "القدس عربية" للمخرجة نسرين عز الدين، فيلم "برا وجوا" إخراج محمود المصرى، فيلم "سالم" للمخرج سامح الشرقاوى، فيلم "التمثال" إخراج زكريا عبد العال، فيلم "حكاية ولد فشار" إخراج رضا جبران.

ومن المقرر أن يقام نادي سينما الطفل شهرياً تحت إشراف المخرجة رانية محمود مدير إدارة الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث أوضح د. حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلى زيادة الوعي لدى الأطفال وذلك من خلال مشاهدة أفلام هادفة توعوية، وكمحاولة لإبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم أمامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.