ads
الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: استمرار استهدافات الاحتلال لمحيط مستشفى الأمل بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استمرار سلسلة استهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل بخان يونس والاحتلال يواصل أوامره لسكان المنطقة بإخلائها، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطيني، بإن جيش الاحتلال ما زال يحاصر مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم التاسع على التوالي.

وتابعت وسائل إعلام فلسطيني، أن هناك قصفا إسرائيليا متواصلا وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأن جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الهلال الأحمر الفلسطيني القاهرة الاخبارية