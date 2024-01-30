الهلال الأحمر الفلسطيني: استمرار استهدافات الاحتلال لمحيط مستشفى الأمل بخان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استمرار سلسلة استهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل بخان يونس والاحتلال يواصل أوامره لسكان المنطقة بإخلائها، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطيني، بإن جيش الاحتلال ما زال يحاصر مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم التاسع على التوالي.

وتابعت وسائل إعلام فلسطيني، أن هناك قصفا إسرائيليا متواصلا وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأن جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.