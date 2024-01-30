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الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مبادرة "نورة" لتمكين الفتيات تخطف أنظار زوار معرض الكتاب بجناح القومى للمرأة

القومي للمرأة
القومي للمرأة
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شاركت مبادرة نورة ضمن  الأنشطة التى يشملها جناح المجلس القومى  والتى تم إطلاقها تحت رعاية  السيدة انتصار السيسي .

وتناولت ورشة التدريب فى جناح المجلس،  تدريب  الفتيات على الرسم  على الخزف والشنط وهو ما شهد تفاعلاً منذ بداية اليوم ، حيث شهد جناح المجلس إقبالاً من الفتيات والسيدات ورغبتهن فى المشاركة فى الورشة التعليمية بشكل متميز
و شهدت الورشة التعليمية للرسم عقد  أكثر من جلسة تدريبية وذلك نتيجة للإقبال المتزايد على جناح المجلس من الفتيات والسيدات والتى خطفت الأنظار  بشدة  من جانب  زوار المعرض، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بتلك الرسومات.

وقد شارك الفتيات والسيدات من خلال الرسومات على الخزف والرسومات على الشنط،  حيث تسابق الفتيات من أجل المشاركة فى هذا النشاط الذى يعكس أهمية هذه المبادرة التى تهدف إلى بناء قدرات وتمكين الفتيات في مصر.
 

نورة المجلس القومي للمرأة