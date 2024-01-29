تعال شاركني.. "مستريح" يحتال على صاحب شركة ويسنولي على أمواله

تتنوع أساليب المحتالين للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ففي الآونة الأخيرة، انتشرت حيل جديدة، مثل انتحال صفة موظفين حكوميين أو شخصيات عامة، أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو الترويج لمشروعات وهمية.

وتبذل الأجهزة الأمنية جهودا مستمرة لملاحقة وضبط هؤلاء المحتالين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وإيداعهم السجن لينالوا جزائهم العادل.

لجأ مقاول جديد إلى حيلة للنصب على صاحب شركة، حيث أقنعه بتقديم مبلغ 100 ألف جنيه له للمشاركة في مجال العقارات وأعمال التشطيبات.

قدم المستريح للضحية مزايا ووعود زائفة، حتى حصل منه على المبلغ المالي، وبعدها اختفى دون أن يرد له شيئًا.

وتقدم صاحب الشركة ببلاغ إلى الجهات الأمنية، التي تكثف جهودها لضبط المستريح الهارب.