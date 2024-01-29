موسى فقيه: علينا الانتقال من الكلمات إلى الأفعال لتعزيز التنمية في إفريقيا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، إن الوقت قد حان للقارة الأفريقية أن تنتقل من مجرد الوعود الفارغة التي لا يتم الوفاء بها إلى اتخاذ إجراءات فعلية وفعَّالة. وأكد ضرورة تحويل الكلمات إلى أفعال عملية تعزز التعاون والتنمية في القارة.

وفي إطار العلاقات الإيطالية الإفريقية، أوضح رئيس المفوضية خلال مشاركته في القمة الإيطالية الإفريقية، بحسب تقرير وكالة الأنباء الإيطالية (أكي)، أن إيطاليا قد أظهرت اهتمامًا مستمرًا بالتعاون المشترك والمثمر مع دول القارة الأفريقية.

وأكد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن "مواقف إيطاليا المتخذة في المحافل الدولية لصالح التحول النموذجي في الشراكة مع إفريقيا تحظى بقبول جيد على مستوى القارة".

وأكد على أهمية وضع استراتيجية مبتكرة في هذا السياق، معربًا عن أمله في أن تتمكن إيطاليا خلال فترة رئاستها لمجموعة السبع من توسيع نهج الشراكة مع إفريقيا.

وأشار فقي إلى أن الشراكة الدولية للاتحاد الإفريقي تقوم على مفهوم الاختيار الحر والحرية والتوافق، بالإضافة إلى المنافع المتبادلة والمشتركة. وأوضح أن القارة الأفريقية تتمتع بموارد طبيعية هائلة، مما يجعل التعاون الفعَّال مع إيطاليا وغيرها من الشركاء الدوليين ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.