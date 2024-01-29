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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صقيع وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد ومائل للدافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد. 

 ويشهد الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من  السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى، وتمتد متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. 

 وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى، وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى 10  درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20  للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 16 والصغرى 5 ، وعلى جنوب الصعيد 20 العظمي والصغرى 8 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا