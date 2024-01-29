محافظ مطروح يستقبل نائب وزير الصحة لشئون السكان

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وعبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ومديري المديريات والإدارات، وعدد من العمد والمشايخ والشباب والمرأة بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار زيارتهم الثانية خلال هذا الشهر لمناقشة وضع خطة لتحسين الخصائص السكانية بمحافظة مطروح، مع عقد حوارا مجتمعيا موسعا مع القيادات الشعبية والطبيعية بالمجتمع المطروحى والاستماع لكافة المشكلات وحصر كل التحديات والمصاعب على أرض الواقع، لوضع خطة متكاملة لتحسين الخصائص السكانية وإيجاد حلول غير تقليدية نابعة من دراسة متعمقة على الواقع ودعم جهود التعاون مع الجهات المشاركة من المجتمع المدني والمؤسسات والأحزاب.

ورحب محافظ مطروح فى بداية كلمته بالدكتور طارق توفيق والوفد المرافق له على أرض مطروح، والشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على دعمه المتواصل والتعاون مع جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح، مؤكدا على جهود المحافظة المستمرة ودعمها لملف تقديم مزيد من الخدمات لتحسين خصائص السكان من تعليم وصحة وغيرها مع تقديم كافة التيسيرات والحلول فى ضوء الإمكانات المتاحة للحد من التسرب من التعليم بالقرى والتجمعات النائية والبعيدة نظرا لاتساع محافظة مطروح مع تفعيل المشاركة المجتمعية الفعالة للتوسع فى الفصول المجتمعية ومبادرات محو الأمية.

وأكد المحافظ على وعى المجتمع المطروحى التام بأهمية التعليم وخاصة الفتيات مع مراعاة العادات والتقاليد عند وضع الخطط.

ووجه خلال المؤتمر بعدد من الحلول ومنها تحويل مجمع المدارس الجديد بالريفية بمرسي مطروح من مرحلة رياض الأطفال إلى الثانوى بالمدرسة البنين ومدرسة البنات، كذلك التأكيد على تكليف طبيبات بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات المتخصصة مع توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية وغيرها للحفاظ على صحة المرأة والطفل مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية ويحافظ على حقوقها وينمى المجتمع خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة، وبهدف تحسين الخصائص السكانية، مع تكفل المحافظة بمصروفات السيدات دارسي محو الأمية للتحفيز على استكمال مسيرة تعليمهن.

ومن جانبه وجه الدكتور طارق توفيق الشكر للواء خالد شعيب وقيادات محافظة مطروح الشعبية والتنفيذية مؤكدا على العمل والتنسيق التام للخروج بخطة تحترم خصائص وطبيعة المجتمع المطروحى.

جدير بالذكر أنه يأتى هذا اللقاء فى إطار مبادرة على مستوى الجمهورية تنفيذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان وتشترك فيها جميع الوزارات والقطاعات المعنية وتبدأ بمحافظات مطروح والغربية وأسيوط كمرحلة أولى مع تنفيذ خطة على النطاق المحلى وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية، مع وضع مؤشر للتقييم والمتابعة يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الأساسية مع تكثيف جهود جميع الجهات المشاركة ووضع حوافز اقتصادية واجتماعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية كمرحلة استرشادية لباقي المحافظات، وبما يحقق المصلحة والمنفعة العامة ورؤية مصر 2030.

كما تم التأكيد على أن متابعة وتقييم مؤشرات الخطة سيكون لامركزيا من خلال أجهزة المحافظة المعنية مع المتابعة. الشهرية وعرض تقرير كل ثلاث أشهر للعرض على مجلس الوزراء.

نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان

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