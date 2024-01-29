حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالوايلي

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هواتف المواطنين.



تبلغ لقسم شرطة الوايلى من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمـــول.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقروا بإرتكابهم عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته إعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.