ياسر الغبيري يصل القائمة النهائية بمسابقة فاروق حسني في النقد التشكيلي

وصلت الدراسة المقدمة من الزميل ياسر الغبيري (رئيس قسم المصريات بالبوابة نيوز، والباحث بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون) إلى القائمة النهائية في فرع النقد الفني التشكيلي في الدورة الخامسة لجائزة مؤسسة الفنان فاروق حسني للفنون لعام 2024.

ووصل الدراسة المقدمة من الزميل للقائمة النهائية إلى جانب أربعة من المشاركين وهم: سارة أحمد عودة، وشيماء سمير عبد المنعم، وشيماء محمود أحمد عبد الرحيم، وفاطمة محمد مجدي محمد.

وقد أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، القوائم النهائية للمتسابقين المؤهلين للمعرض الجماعي، والمرشحين لجوائز الفنون الدورة الخامسة 2024، وذلك بعد عرضها على لجان التحكيم المختصة، في أفرع "التصوير "الرسم"- العمارة- النحت- النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي"، التي تقدم لها 1959 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا من ألف فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات مصر.