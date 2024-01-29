ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ياسر الغبيري يصل القائمة النهائية بمسابقة فاروق حسني في النقد التشكيلي

الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر الغبيري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت الدراسة المقدمة من الزميل ياسر الغبيري (رئيس قسم المصريات بالبوابة نيوز، والباحث بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون) إلى القائمة النهائية في فرع النقد الفني التشكيلي في الدورة الخامسة لجائزة مؤسسة الفنان فاروق حسني للفنون لعام 2024.

ووصل الدراسة المقدمة من الزميل للقائمة النهائية إلى جانب أربعة من المشاركين وهم: سارة أحمد عودة، وشيماء سمير عبد المنعم، وشيماء محمود أحمد عبد الرحيم، وفاطمة محمد مجدي محمد.

وقد أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، القوائم النهائية للمتسابقين المؤهلين للمعرض الجماعي، والمرشحين لجوائز الفنون الدورة الخامسة 2024، وذلك بعد عرضها على لجان التحكيم المختصة، في أفرع "التصوير "الرسم"- العمارة- النحت- النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي"، التي تقدم لها 1959 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا من ألف فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات مصر.

ياسر الغبيري جائزة الفنون جائزة مؤسسة فاروق حسني فاروق حسني الدكتور فاروق حسني الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق