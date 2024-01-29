سويلم: فرص عديدة للبحث العلمي والابتكار فى مجالات إعادة استخدام المياه والتحلية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وجود العديد من الفرص للبحث العلمي والابتكار فى مجالات إدارة الموارد المائية في مصر في ظل النمو السكاني ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، فضلا عن الحاجة للتوسع فى دراسات إعادة إستخدام المياه ودراسات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ودراسات التكيف مع تأثير تغير المناخ على قطاع المياه ودراسات رفع كفاءة استخدام المياه بالمنازل والأراضى الزراعية ومفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة ، شريطة أن تصل هذه الدراسات البحثية لتقديم أدوات تكنولوجية بسيطة تناسب المجتمع المصري، مشيرا إلى أهمية انخراط طلبة مدارس STEM في هذه الدراسات البحثية لخدمة قطاع المياه فى مصر والمساهمة فى التعامل مع تحديات قطاع المياه والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين، فى افتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم المصري STEM والذي يعقد تحت الشعار "الواقع والطموحات" ، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الحفاظ على هؤلاء الطلبة المتميزين من خلال الاستمرار فى تقديم كافة أشكال الدعم لهم خلال المرحلة الجامعية للبناء على ما تحقق من تقدم فى قدرات هؤلاء الطلبة خلال المرحلة الثانوية لاستمرار قدرتهم على الإبداع والابتكار لخدمة الوطن .