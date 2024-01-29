بالفيديو.. منسق جناح حلايب وشلاتين في معرض الكتاب: نعبر عن هويتنا بالحرف اليدوية

هنأت كريمة سعيد، منسق جناح حلايب وشلاتين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بأعياد الشرطة، داعية الله عزّ وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الدولة المصرية، وتهنئة لأهالي البحر الأحمر بالعيد القومي للمحافظة.

وقالت "كريمة" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "أشكر الهيئة العامة للكتاب على الدعوة الكريمة لأهالي حلايب وشلاتين الذي يمثل المعرض لهم منفذ تسويق للحرف اليدوية"، موضحة: "نشارك في معرض الكتاب بحرف يديوية تراثية تحكي عن حياتنا مثل الحقائب والأساور والاكسسوارات".

وتابعت، أنه من خلال الحرف التراثية واليدوية، فإننا نحكي عن طبيعة حلايب وشلاتين، حيث نتبع محافظة البحر الأحمر أقصى جنوب مصر، ونعمل بالرعي والصيد والتجارة، وتحافظ المرأة البدوية على الثقافة والهوية من خلال مشغولات الحرف البدائية التي تصنعها مع التطريز".

وأردف، أنه بالرغم من أن السيدة في حلايب وشلاتين يتسمن بالبساطة، إلا أنهن ينتجن المنتجات المفيدة والنافعة مثل السجاد اليدوي ويستخدمن السعف والخوص والخرز في إنتاج منتجات كثيرة.