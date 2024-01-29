مهرجان مسرح الجنوب يعلن 8 إصدارات جديدة بدورته الثامنة

أعلن مهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، إصدار 8 مجلدات مسرحية متنوعة بالتعاون مع دار حابى للنشر، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان والتي تقام فى محافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان، في بيان صادر اليوم، إن إصدارات هذا العام تشهد تنوع وإبداع دولى من مصر ، والمغرب، والعراق والأردن، وهو ما يؤكد على النجاح الكبير الذي يحققه المهرجان كل عام حيث نسعى للوصول الى كل المسرحيين فى العالم العربى.

وتابع: أن إصدارات هذا العام تتضمن كتاب "عصام السيد.. المُعلم" من تأليف باسم صادق، و"211 فهرنهايت" للكاتب بكرى عبد الحميد، و"صفحات موجزة من المسرح العراقي" للمؤرخ العراقي الدكتور علي الربيعي، و"صورة المسرح المصرى من فؤاد دوارة إلى عمرو دوارة" المؤلف المغربى د. عبد الرحمن بن زيدان، و"عبد الرحمن الشافعى.. زمار الحى الذى ِيُطرب" المؤلف د. محمد أمين عبد الصمد، وكتاب النصوص الفائزة فى مسابقة التأليف المسرحي وفاز بها كتاب من مصر والعراق والأردن، وكتيب الدورة الثامنة، وأخيرا كتاب 9 سنوات من الإنجازات ويتناول ما تم من أنشطة وفعاليات خلال هذه السنوات.