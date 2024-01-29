وكيل زراعة البحيرة يتفقد محصول القمح بدمنهور.. صور

تفقد المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، محصول القمح في مركز دمنهور، للتأكد من حالة المحصول في ظل الظروف المناخية الحالية.

وكان برفقته المهندس عبد الغني أبو مسلم، مدير عام الإدارة الزراعية بمركز دمنهور.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تشدد على ضرورة تواجد مديري المديريات مع المزارعين بشكل مستمر، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة ومتابعة الإنتاجية العالية للأراضي الزراعية وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الشتوية من الآفات في ظل تقلبات الطقس الحالية.

وأعرب وكيل الوزارة، المهندس موفق محمود ساري، عن أهمية تفقد حقول المحاصيل الشتوية، مثل القمح، للتأكد من حالتها وتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين خلال هذه الفترة المتقلبة من الطقس. كما أكد على دور إدارة الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية في مراكز المحافظة في تنفيذ هذه التوجيهات.

وأشاد بجهود العاملين في قطاع الزراعة في دعم المزارعين بالإجراءات الوقائية للحد من الآفات، وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية والحفاظ على البيئة كجزء أساسي من استراتيجيات الزراعة المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أن زراعة محصول القمح قد اكتملت للموسم الحالي 2024، حيث تم زراعة إجمالي 262,719 فدان، بما في ذلك 202,133 فدان كإئتمان، و55,104 فدان كإصلاح زراعي، و5,482 فدان استصلاح، حيث تم توزيع زراعة القمح على مختلف المراكز في المحافظة، وتم تقديم الإرشادات والتوصيات لزيادة المنتج المحلي

يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الزراعية. يتم توفير الدعم المالي والتقني للمزارعين من خلال توزيع الأسمدة والبذور ومبيدات الآفات بأسعار مخفضة، وتوفير خدمات الري وإرشادات زراعية متخصصة.

وكما تستثمر الحكومة في تحسين البنية التحتية الزراعية وتعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة لتعزيز الإنتاجية والجودة.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين، كما تسهم زراعة القمح في توفير فرص عمل للملايين من العمال الزراعيين في مصر وتعزيز الاقتصاد الريفي.

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المحلية والمزارعين على تحسين الإنتاجية والكفاءة في قطاع الزراعة، ومتابعة حالة المحاصيل وتقديم الدعم اللازم والإرشادات الفنية، حيث يتم تنظيم زيارات تفقدية وجولات ميدانية لمتابعة حالة المحاصيل وتقديم الدعم والمشورة للمزارعين.