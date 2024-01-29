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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التموين

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
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أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سوف تعقد اجتماعًا اليوم الاثنين الموافق 29 /1 /2024، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022 /2023 .

وأضاف “سالم” أن اجتماع اليوم الاثنين يعتبر الرابع للجنة، ويناقش الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية – الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022 /2023.

واكد أن الاجتماع الخامس سوف يعقد غدًا الثلاثاء الموافق 30 /1 /2024 ويناقش الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022 /2023

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامي وزارة التموين