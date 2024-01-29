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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس مطروح.. شتوي بارد مع هطول الأمطار المتوسطة المتقطعة

طقس شتوي بارد وأمطار
طقس شتوي بارد وأمطار متوسطة على مطروح
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شهدت مدينة مرسى مطروح والسواحل الشمالية الغربية، اليوم الإثنين، طقسا شتويا باردا ورياح نشطة تزداد سرعتها خاصة على السواحل الشمالية، حيث نشطت الرياح الشمالية التجارية الباردة، والشمالية الغربية العكسية الممطرة، وظهرت السحب الخفيفة والمتوسطة، مما أدى لهطول الأمطار المتوسطة والتي تغزر في بعض الأحيان. 

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 16 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، ووصلت سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، والتي قد تصل إلى حد العواصف، فيما وصلت درجة الرطوبة إلى 70٪؛ مما يتيح الفرصة لهطول الأمطار بنسبة تتفاوت ما بين 40 إلى 70٪ خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة وتقل كلما اتجهنا نحو الداخل. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قبالة سواحل المحافظة؛ شهدت حالة من غير الاستقرار والفرصة غير مهيأة لكافة الأعمال البحرية والصيد، ووصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 مترا. 

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس الماضي، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن.


كما وجه محافظ مطروح، شركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح، بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولًا بأول؛ نظرا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة، مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق.

وكثف مجلس مدينة العلمين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح جهود رفع وإزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولى الساحلى خاصه أمام قرية سيدي عبدالرحمن.  

طقس مطروح.. شتوي بارد مع هطول الأمطار المتوسطة المتقطعة

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