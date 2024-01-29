فلسطين.. قوات الاحتلال تستهدف منازل في محيط مجمع الشفاء الطبي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل في محيط مجمع الشفاء الطبي وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، كما أضافت أن الاحتلال يواصل القصف المدفعي على حي الزيتون في مدينة غزة.

منذ قليل، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية مدينة جنين شمال الضفة الغربية، من كافة المحاور داخل المدينة.

وأعلنت الوكالة الفلسطينية، عن نشوب مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، كما أوضحت أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين من كافة مداخلها.