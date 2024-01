"مدام ويب" وتراث "بوب مارلي".. أبرز إصدارات السينما في فبراير

بدأ عام 2024 بإصدارات سينمائية مثيرة للاهتمام، جاء في مقدمتها فيلم النجم جيسون ستاثام "The Beekeeper"، والنسخة الأحدث لفيلم المراهقين الشهير "Mean Girls"، أصبح لدى رواد السينما وفرة من البدائل لقضاء عطلات نهاية الأسبوع مع بداية شهر فبراير، حيث من المقرر إصدار مجموعة متنوعة من عناوين الأفلام لعدد من نجوم هوليوود.

Argylle

يعد "Argylle" واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام، وذلك بفضل مجموعته المرصعة بالنجوم والتي تضم هنري كافيل، ودوا ليبا، وصامويل إل جاكسون، وجون سينا. حيث دخلت شركة آبل في شراكة مع شركة استديوهات يونيفرسال لإطلاق الفيلم في دور السينما، كما فعلت مع فيلم "Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي.

يتبع "Argylle"، المقرر عرضه في الأول من فبراير، إيلي كونواي، وهي روائية تجسس منعزلة نادرًا ما تغادر منزلها ولكنها تجد نفسها متورطة في مغامرة تجسس عندما تتزامن روايات أعمالها مع أنشطة منظمة خبيثة. مع محاولة العميلة السرية "إيدن" إنقاذها من الاختطاف أو القتل، كيف ستتعامل "إيلي" مع حياة الخطر الجديدة؟.

In the Land of Saints and Sinners

ويعود النجم الأيرلندي ليام نيسون، لمنطقة الأكشن مجددًا من خلال فيلم "In the Land of Saints and Sinners" بمشاركة الممثلة كيري كوندون. ومن المقرر عرضه في 8 فبراير بصالات السينما المصرية.

على أمل ترك ماضيه المظلم خلفه، يعيش القاتل السابق فينبار ميرفي حياة هادئة في بلدة أيرلندية ساحلية، بعيدًا عن العنف السياسي الذي يسيطر على بقية البلاد. عندما يظهر الإرهابيون المهددون، سرعان ما يكتشف فينبار أن أحدهم كان يسيء معاملة فتاة محلية. ينجذب إلى لعبة القط والفأر الشرسة بشكل متزايد، ويجب عليه الاختيار بين الكشف عن هويته السرية والدفاع عن أصدقائه وجيرانه.

Madame Web

على الرغم من كونه جزءًا من عالم "سبايدرمان"، سرعان ما أصبح فيلم "Madame Web" مادة للتعليقات الساخرة عند إصدار المقطع الدعائي الرسمي له في نوفمبر 2023. ومع ذلك، تبدو الفرضية مثيرة للاهتمام إلى حد ما، حيث تلعب داكوتا جونسون دور البطولة.

تدور أحداث القصة حول كاساندرا ويب، وهي مسعفة في مدينة نيويورك تواجه رؤى بعد حادث غير سار وبدأت منذ ذلك الحين في رؤية المستقبل. تجد نفسها في النهاية تحمي ثلاث نساء من خصم مروع يبدو أيضًا أنه يمتلك قوى مشابهة لقوتها.

Bob Marley: One Love

من بين الأفلام المقرر عرضها في دور العرض في فبراير، يعد فيلم "Bob Marley: One Love" فيلمًا غريبًا لأنه يروي حياة المغني بوب مارلي، الذي كان رائدًا في نوع موسيقى الريغي وقدم الموسيقى الجامايكية إلى العالم.

يحتفل الفيلم بحياة وموسيقى أيقونة ألهمت الأجيال من خلال رسالته عن الحب والوحدة. على الشاشة الكبيرة لأول مرة، اكتشف قصة بوب القوية في التغلب على الشدائد والرحلة وراء موسيقاه الثورية. ومن المقرر عرض الفيلم في 22 فبراير.

Baghead

وفي نفس اليوم، تستقبل صالات السينما المصرية فيلم الرعب "Baghead"، والذي تدور أحداثه حول امرأة شابة ترث حانة متهالكة وتكتشف سرًا غامضًا داخل قبوها - Baghead - وهو مخلوق متغير الشكل يسمح لك بالتحدث إلى أحبائك المفقودين، ولكن ليس بدون عواقب.

Elio

وفي نهاية الشهر، تطرح صالات السينما المصرية فيلم الرسوم المتحركة " Elio"، وتدور أحداثه حول إليو الذي يكافح من أجل التأقلم حتى يتم نقله بواسطة كائنات فضائية ويصبح هو الشخص المختار ليكون سفير مجرة الأرض بينما تعمل والدته أولجا في مشروع سري للغاية لفك تشفير الرسائل الفضائية.