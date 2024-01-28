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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بطلق ناري، في مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين بالمرج بسبب خلافات سابقة بينهما وتم نقل المصاب الي المستشفى لتلقي العلاج. 

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة  بلاغا ً من مستشفى  اليوم الواحد بالمرج، باستقبال  شاب مصاب بطلق ناري بالجسد، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين طرفين، ما أسفر عن إصابة «صبحي. م» 19سنة، بطلق ناري نقل على إثره تم نقله إلى المستشفي، وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة علي المشاجرة  والقبض علي  وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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