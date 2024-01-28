وزير الرى ومحافظ شمال سيناء يتفقدان محطة رفع السلام.. صور

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بزيارة تفقدية،اليوم الأحد، لمحطة رفع السلام (٤) والتي تُعد أحد المحطات الرئيسية الواقعة على مسار ترعة الشيخ جابر لتُغذى مشروع تنمية شمال سيناء بالمياه اللازمة لأعمال الرى.

تتكون المحطة من عدد (١٠) وحدات رفع ( ٨ وحدات أساسية + ٢ وحدة احتياطية ) وبتصرف ٢١ متر مكعب/ ثانية/ وحدة ،وذلك فى ضوء زيارته للمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء .

وتفقد الدكتور سويلم واللواء شوشة محطة مأخذ رقم ٣ والتى تم نهو تنفيذها بنسبة ١٠٠%، وتخدم زمام قدره ٢٧٠٠ فدان، كما تفقدا محطة مأخذ رقم ١٠ والجارى تنفيذها بنسبة ٣٦%، وتخدم زمام قدره ١١٨٠٠ فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة إتخاذ اللازم لنهو الأعمال في محطة المأخذ مع مراعاة ضبط الجودة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة تمهيدًا لتشغيل المأخذ وضخ المياه اللازمة لأعمال الرى.

كما تفقدا محطة رفع رقم (١٦) الواقعة على المسار رقم (٢) الآخذ من محطة بحر البقر، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٣٥% حتى تاريخه، بالإضافة لتفقد أعمال التبطين الجارية بطول ٣ كيلومتر من المسار رقم (٢) الآخذ من محطة بحر البقر، حيث وجه وزير الري بمراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين لضمان عدم حدوث شروخ بالخرسانة تؤثر مستقبلًا على إمرار التصرفات المائية بالمسار والموجهة لمناطق الإستصلاح بوسط سيناء.

وتفقد الدكتور سويلم واللواء شوشة أيضًا محطة رفع رقم (١) الواقعة على المسار رقم (١) الآخذ من محطة بحر البقر، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٥% حتى تاريخه.

كما تفقدا منطقة جنوب شرق القنطرة، حيث تم زيارة أحد المزارع بالمنطقة والتي تستخدم نظم الرى الحديث وتقوم بزراعة الزيتون والنخيل والموالح، حيث أشاد الدكتور سويلم بهذه المزرعة والتي تُعد نموذجًا ناجحًا لترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه بإنتاج أعلى إنتاجية محصولية بإستخدام أقل كمية من المياه.

ووصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الأحد، لمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، فى بداية جولة تفقدية تشمل مشروعات الموارد المائية والري بشمال ووسط سيناء، والتقى باللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارته.

وخلال تواجدهما بمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، استعرض الدكتور سويلم واللواء شوشة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر للبقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى المقرر تنفيذها بوسط سيناء، كما تم إستعراض موقف التجمعات التنموية بمراكز الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء بزمام ٤٩٠٠ فدان.

كما التقى “سويلم” بالعاملين بقطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، حيث أكد على ضرورة الإستمرار فى بذل الجهد فى متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء والمسارات الناقلة من محطة بحر البقر بإعتبارها أحد المشروعات الكبرى لخدمة قطاع المياه والاستصلاح الزراعى فى مصر.