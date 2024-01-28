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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية.. صور

استمرار رفع مياه
استمرار رفع مياه الأمطار بالإسكندرية
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تشهد مدينة الإسكندرية بداية نوة الكرم والتي تأني برياح غربية وسحب محملة بالأمطار تفاوتت شدتها من متوسطة لغزيرة علي مختلف المناطق، وتستمر لمدة 7 أيام.

ويواصل رجال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع المياه المتراكمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم الأحد، وسط تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها بمناطق العامرية والعجمي.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، علي استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

ونبه علي جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار نحو الشنايش.

مؤكدا علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

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