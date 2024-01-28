الأهلي يوافق على بيع صلاح محسن لسيراميكا

اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلي من الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد موافقة إدارة النادي الأهلي على بيع اللاعب نهائيا.

وتلقى صلاح محسن عرضا من نادي سيراميكا كليوباترا، ووفاق المهاجم على الانضمام لفريق سيراميكا بعدما تلقى اتصالات من أيمن الرمادي المدير الفني للفريق والذي يرغب في استعادة اللاعب مرة أخرى، بعدما لعب الموسم الماضي في صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الاعارة قبل أن يعود للقلعة الحمراء بداية الموسم الحالي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن هناك موافقة على بيع اللاعب نهائيا في الميركاتو الشتوي وأن هناك عرضا للتعاقد مع صلاح محسن من نادي سيراميكا بمقابل مادي مناسب.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي كانت ترغب في البداية اعارة اللاعب أول دخوله في صفقة تبادلية ولكن صلاح محسن رفض وطلب الرحيل نهائيا في ظل خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي.

وأشار المصدر أن صفقة انتقال صلاح محسن إلى صفوف سيراميكا كليوباترا ستحسم خلال ساعات قبل غلق باب القيد في الميركاتو الشتوي الحالي أواخر شهر يناير الجاري.