معتمد جمال يحاضر لاعبي الزمالك فنيًا استعدادا لمواجهة أهلي جدة

استقر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، استعداداً للقاء أهلي جدة السعودي في نهائي كأس تحدي دبي مساء اليوم الأحد، والمقرر لها على ستاد آل مكتوم.

وسيشرح المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب، وسيمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعداداً للقاء المرتقب أمام أهلي جدة السعودي، على أن يعلن التشكيل في نهاية المحاضرة.

وكان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، في حين تأهل أهلي جدة بعد فوزه على وهان ثري الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.