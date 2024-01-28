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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انقطاع الكهرباء عن 60 ألف منزل في أستراليا بسبب إعصار "كيريلي"

اعصار
اعصار
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تسبب الإعصار المداري "كيريلي" في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 60 ألف منزل ومنشأة بولاية "كوينزلاند" الأسترالية منذ الليلة الماضية.

ووفقا لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الأحد، فقد تسببت الرياح الشديدة المصاحبة للإعصار في سقوط أعداد كبيرة من الأشجار والحواجز، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الواقعة في مسار الإعصار.

ولا تزال السلطات تعمل على رفع آثار الدمار الناجم عن الإعصار، ولم تتلق السلطات بلاغات عن وقوع وفَيَات أو دمار واسع؛ بسبب التزام المواطنين بالتحذيرات وبقائهم داخل المنازل.

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