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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العلاج الطبيعى بالدقهلية تجرى 30 ألف جلسة وتنظم 15 اجتماعاً فنياً خلال أسبوعين

جانب من فعاليات أنشطة
جانب من فعاليات أنشطة إدارة العلاج الطبيعى
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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود إدارة العلاج الطبيعي  خلال الاسبوعين الماضيين في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

فيما تضمنت الجولات تفقد 60 قسما وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المنزلة وشربين , ميت سلسيل فضلًا عن ميت غمر و دكرنس.

فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعين  الماضيين و بلغ نحو 6518 حالة، في حين تجاوز عدد الجلسات نحو  30 ألف  جلسة من بينها  2427  لمرضى الغسيل الكلوى .

كما أوضح  عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلى بلغ 1518 جلسة و مايقارب  1483 جلسة أطفال من بينها 122 حالة بعناية الأطفال و227 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الادارة 15 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية و تدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب أجا والمنزلة ودكرنس وتمى الأمديد.

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إدارة العلاج الطبيعي الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية السنبلاوين دكرنس ميت سلسيل مرضى الغسيل الكلوي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية