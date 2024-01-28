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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بقتل شاب في الشروق

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس متهم قتل شاب ب 20 طعنة نافذة بدائرة قسم شرطة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كما أمرت بدفن جثة المجني عليه عقب التشريح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر ة تلقت بلاغا من الأهالي انبعات رائحة من داخل شقة  سكنية وبانتقال قوات الأمن تبين العثور على جثة شاب داخل منزله مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي  أن المتهم مرتكب والواقعة وتبين أن القتل  بدافع السرقة، حيث قام بسرقة 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب ومتعلقات المجني عليه.
وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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