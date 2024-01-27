رئيس أشمون يقود حملة لإزالة حالات تعد علي أملاك الدولة بالقرى التابعة

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، يرافقة اللواء حسين زيور مساعد مدير أمن المنوفية ، والعميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بشن حمله مكبرة لتنفيذ الإزالة لـ 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة بقري أشمون.

تم إزالة حالة تعدي علي أملاك الدولة بعزبة الفرعونية التابعة للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة علي مساحة 600م (وجهة الولاية الوحدة المحلية) ، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي علي إملاك الري بكفر أبو محمود التابعة للوحدة المحلية بسنتريس علي مساحة 440م ، بحضور رمضان محمدي ، و طارق سعد نائبي رئيس المدينة ، وعمار صالح رئيس الوحدة المحلية بساقية ابو شعرة ، و فريد هيكل رئيس الوحدة المحلية بسنتريس، والمهندس أحمد طه مدير الري بأشمون ،وصبري زيد رئيس لجنه الإزالات بمجلس مدينة أشمون ، ومسئولي التعديات بالوحدات المحلية ، وقوه من الشرطة ،وتمت الإزالة دون أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جانبة شدد النمر علي تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، والتصدي بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي حقوق الدولة وسيادة القانون .