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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باير ليفركوزن يتعثر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

مباراة باير ليفركوزن
مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ
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تعثر فريق باير ليفركوزن أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بالتعادل بدون أهداف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

ولم تفلح تغييرات الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ليفركوزن في خطف الثلاث نقاط من مونشنجلادباخ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ليمنح الأول فرصة لـ بايرن ميونخ للاقتراب من صدارة الدوري الألماني.

وفقد باير ليفركوزن نقطتين ثمينتين في رحلة تحقيق لقب الدوري الألماني، الذي سيطر عليه بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة.

وبتلك النتيجة، ظل باير ليفركوزن على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ وصيف الترتيب، بينما رفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

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