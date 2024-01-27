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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل الكاميرون ونيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا
نيجيريا
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أعلن جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا وريجوبير سونج مدرب الكاميرون التشكيل الرسمي للمنتخبين، في القمة التي تجمعهما  مساء اليوم السبت،  فى  دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

جاء تشكيل منتخب نيجيريا
 حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.
 بينما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالآتي:

حراس المرمى: فابريس أوندوا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس.

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو.

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.

الكاميرون نيجيريا كأس الأمم الإفريقية جوزيه بيسيرو سونج مدرب الكاميرون احمد محمدي