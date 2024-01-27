مياه الفيوم: تدريب 300 مشرف أنشطة بالمدارس ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه سيتم تدريب نحو ٣٠٠ من مشرفى، ومنسقى الأنشطة، داخل مدارس التربية والتعليم، ضمن بروتوكول التعاون ،الذى تم توقيعه مع التربية والتعليم بالفيوم، وبتمويل من منظمة اليونيسف، ضمن "مشروع صحتهم مستقبلهم" والخاص بنشر التوعية المائية، والصحية، والبيئية داخل المدارس، وذلك اعتبارا من السبت الموافق ٢٧/١/٢٠٢٤ حتى ٥/٢/٢٠٢٣.

و"أضاف" أن التدريب يهدف لرفع كفاءة منسقى ومشرفى الأنشطة داخل ١٥٠ مدرسة ابتدائية بإدارات "غرب شرق،غرب، اطسا، طامية،سنورس، ابشواى"بواقع اختيار عدد ٢ من كل مدرسة، لديهم القدرة على اكتشاف المواهب ،ولديهم القبول لدى التلاميذ، وان يكونوا من مسئولى الأنشطة، داخل المدرسة، حيث يتم تدريبهم، على مدار ثلاثة أيام، متواصلة، مقسمه كالاتى: إدارة شرق ٦٠ متدرب، وإدارة غرب ٦٠ متدرب، وإطسا٤٠ متدرب ،وطامية ٦٠ متدرب، وسنورس ٤٠ متدرب، وابشواى ٤٠ متدرب، وسيتم تدريبهم على أيدى مدربين لديهم مهارات تدريبية مدربة وفنية على أعلى مستوى، داخل قاعات مجهزة تابعه للتربيه والتعليم.

وقال "رئيس الشركة" أن التدريب، يتناول مهارات الاتصال الفعال، والعرض، والإقناع، وكيفية إدارة الوقت، والتعريف برسائل المشروع السته، وهى الحفاظ على مياه الشرب، الاستخدام الآمن للصرف الصحي، النظافة العامه،النظافة الشخصية، التغذية الصحية السليمه، التغيرات المناخية، بجانب الاهتمام البالغ بغسيل ونظافة الأسنان، وذلك من أجل تكوين فرق عمل داخل كل مدرسة، قادرة على إحداث تغيير فى سلوكيات التلاميذ، البالغ عددهم نحو ١٦٠ الف، وذلك من خلال تنفيذ انشطة، تخدم أهداف المشروع، ورسائلة السته، عن طريق تفعيل دور الإذاعة المدرسية، في طابور الصباح، والأنشطة التفاعلية ،والندوات، وورش الرسم، والتلوين وإقامة المعسكرات، والمعارض .