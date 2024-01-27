صور| «محفوظ بعيون نرويجية» ندوة ثالث أيام معرض القاهرة للكتاب 2024

أقيمت اليوم السبت؛ ضمن محور ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان «محفوظ بعيون نرويجية» والتي تلقيها هانة أورستافيك.

واستمر إقبال المئات من المواطنين منذ الصباح الكبار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ فيما شمل الحضور العديد من الجنسيات المختلفة والأطفال والكبار والسيدات والشباب في ثالث أيام معرض الكتاب 2024. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً يوميًا، ما عدا الخميس والجمعة الذي يمتد إلى التاسعة مساء. و يستمر معرض الكتاب 2024 حتى 6 فبراير، ويقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ندوة «محفوظ بعيون نرويجية»

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.28 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.29 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.29 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.29 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.30 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.30 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.30 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.31 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.31 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.31 PM (3)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.31 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.32 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.32 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.32 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.33 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.33 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.33 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.34 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.34 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.34 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.35 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.35 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.35 PM (3)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.35 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.36 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.36 PM

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.37 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.37 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.37 PM (3)

WhatsApp Image 2024-01-27 at 4.55.37 PM