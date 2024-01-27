ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حفيد نيلسون مانديلا: لن نتوقف عند "العدل الدولية" وسنواصل الضغط على إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال شيف زوليفوليل حفيد الزعيم الجنوب الأفريقي  نيلسون مانديلا، إن دولته تقوم بحشد الآراء في العالم أجمع بخصوص القضية الفلسطينية، وإن هذا الأمر يعتبر خطوة هامة، وسيستمرون في الضغط، وفي كل ما يستطيعون فعله على المستوى الدولي من أجل أن تشهد تطورا في هذه الحقبة.

وأضاف حفيد مانديلا، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “لن نتوقف عند هذه النقطة وعند محكمة العدل الدولية وسنأخذ هذه القضية المحكمة الجنائية الدولية وإلى مجلس الأمن الدولي”.

وتابع: “سنذهب بهذه القضية إلى منصات أخرى للتأكيد على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عنصرية وهي دولة الفصل العنصري ستنتهي وستتوقف عن هذا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقوم بها وتشنها ضد الشعب الفلسطيني وفي كل فلسطين المحتلة”.
 

حكم محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية خضوع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية