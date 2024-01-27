حفيد نيلسون مانديلا: لن نتوقف عند "العدل الدولية" وسنواصل الضغط على إسرائيل

قال شيف زوليفوليل حفيد الزعيم الجنوب الأفريقي نيلسون مانديلا، إن دولته تقوم بحشد الآراء في العالم أجمع بخصوص القضية الفلسطينية، وإن هذا الأمر يعتبر خطوة هامة، وسيستمرون في الضغط، وفي كل ما يستطيعون فعله على المستوى الدولي من أجل أن تشهد تطورا في هذه الحقبة.

وأضاف حفيد مانديلا، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “لن نتوقف عند هذه النقطة وعند محكمة العدل الدولية وسنأخذ هذه القضية المحكمة الجنائية الدولية وإلى مجلس الأمن الدولي”.

وتابع: “سنذهب بهذه القضية إلى منصات أخرى للتأكيد على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عنصرية وهي دولة الفصل العنصري ستنتهي وستتوقف عن هذا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقوم بها وتشنها ضد الشعب الفلسطيني وفي كل فلسطين المحتلة”.

