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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. صافرة من جنوب إفريقيا تدير مباراة مصر والكونغو

منتخب مصر
منتخب مصر
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد مباراة منتخب مصر والكونغو الديموقراطية غدا في دور الـ16 بأمم أفريقيا، للحكم الجنوب أفريقى توم أبو نجيل.
 ويعاون الحكم الجنوب أفريقى، كلا من سورو فاتسواني من ليسوتو مساعد أول، الأنجولي لوبيز إيفانيلدو أوليفيرا مساعد ثاني، أحمد هيرالال من موريشيوس حكمًا رابعًا، بينما سيتواجد الغاني دانيال لاريا كحكمًا لتقنية الفيديو، برفقة الثنائي السنغالي عيسى سي والزامبي ديانا شيكوتيشا.

منتخب مصر أمم إفريقيا 2024